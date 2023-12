Infortuni Milan, le condizioni di Pobega e Okafor e non solo | PM News

Brutte notizie per Stefano Pioli, tecnico del Milan, all'indomani della vittoria di 'San Siro' (3-0) contro il Monza in campionato e a poca distanza dall'esito dei sorteggi dei playoff di Europa League, che ha accoppiato il Diavolo contro il Rennes. Abbiamo, infatti, l'esito degli esami strumentali effettuati in mattinata da Tommaso Pobega e Noah Okafor. Usciti ieri, rispettivamente al 24' e all'80' di Milan-Monza per degli infortuni di diverso tipo.