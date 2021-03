Milan-Manchester United, Solskjaer: “È un altro mondo rispetto al 2007”

Prima di Milan-Manchester United, gara di ritorno degli ottavi di Europa League, ha parlato Solskjaer. Le sue parole.

L'allenatore dei 'Red Devils', Solskjaer, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' prima di Milan-Manchester United. La gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League si giocherà alle ore 21:00 a 'San Siro'. Queste le sue dichiarazioni: "Ricordo molto bene le partite del 2007. In casa abbiamo giocato bene, ma Kakà fece una partita fantastica con due gol. Qui non ci hanno dato possibilità, davvero la partita perfetta. Hanno meritato di passare. Rispetto ad allora il mondo è diverso. Non ci sono tifosi. Adoro vedere le partite qui, ma senza tifosi è diverso. Ogni gol che segneremo metterà pressione a loro". Intanto ecco le formazioni ufficiali della partita di questa sera >>>