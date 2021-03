Milan-Manchester United, Solskjaer: “Cavani, van de Beek e Martial ok”

Milan-Manchester United, Solskjaer recupera giocatori importanti

Dopo aver vinto 1-0 contro il West Ham, l’allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha annunciato il recupero di alcuni suoi giocatori nella gara contro il Milan. “Spero di poter avere nuovamente a disposizione quattro-cinque giocatori a disposizione per Milano. Probabilmente Cavani e Martial ce la faranno, così come van de Beek. Pogba potrebbe partire con noi e De Gea ha terminato l’isolamento. Facciamo numero, oggi avevamo due portieri in panchina e abbiamo bisogno di questi ritorni”. Intanto il Milan crede ancora nel sogno Haaland: ecco il prezzo del cartellino.