Milan-Lille, nuova chance per Tonali: l’ex Brescia vuole conquistare Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN-LILLE: TONALI TITOLARE

MILAN LILLE – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, anche questa sera contro il Lille, Sandro Tonali sarà titolare. Grande occasione per il centrocampista, che vuole dimostrare di essere importante non solo per il futuro, ma anche per il presente.

Fino a questo momento Tonali in Serie A con il Milan ha messo insieme 5 presenze (altrettante in Europa League), ma andando più nel dettaglio, si capiscono in fretta le gerarchie attuali di Pioli. Titolare contro Crotone e Spezia, due neopromosse con cui Pioli ha fatto turn over, mentre se consideriamo i big match, il suo minutaggio è calato. Tre minuti contro l’Inter e nemmeno un minuto contro la Roma. Mezz’ora contro l’Udinese, in cui l’ex Brescia è entrato molto bene bene in campo.

Pioli, intanto l’ha incoraggiato dopo lo Sparta Praga. “Ha fatto due passi in avanti, non solo uno. Sta migliorando di condizione, di conoscenza dei compagni, sono molto soddisfatto di lui, è un giocatore molto forte“. Parole simili dopo la vittoria contro l’Udinese: “Sandro sta facendo bene. Ha tutto, è intelligente, ha gamba, un passaggio veloce e verticale, deve avere più intensità dal punto di vista mentale. Deve abituarsi al centrocampo a due, è un ragazzo fantastico, attento, volenteroso e disponibile”.

Di sicuro Tonali sta migliorando, inserendosi nel gruppo molto velocemente. Il centrocampista vuole sfruttare la partita di questa sera per mettere in seria difficoltà. Il suo obiettivo è essere utile al Milan in tutte le competizioni, non solo in Europa League. La concorrenza è tosta, ma Sandro non molla. La sua avventura in rossonera è appena iniziata.