Milan-Lille, buoni precedenti a San Siro contro squadre francesi / News

Milan-Lille, i precedenti casalinghi contro le francesi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Milan-Lille, match valido per il terzo turno de girone H di Europa League, andrà in scena a San Siro alle ore 21. Spulciando tra i vari dati statistici, è possibile notare i buoni precedenti tra i rossoneri e le squadre francesi in quel di San Siro. Il Milan, infatti, ha perso solo una delle 15 partite casalinghe contro squadre francesi in tutte le competizioni europee. Il bilancio recita 10 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta, che risale al dicembre 2006, arrivata proprio contro il Lille.

