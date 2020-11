Milan-Lille, Brahim Diaz a caccia del terzo gol consecutivo / News

Milan-Lille, l’obiettivo di Brahim Diaz

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ottimo impatto per Brahim Diaz dal suo arrivo dal Real Madrid. Lo spagnolo rappresenta un ricambio di assoluto livello per la squadra di Stefano Pioli anche per la sua grande duttilità. Il giocatore, in occasione di Milan-Lille, verrà schierato dal primo minuto nel tridente che agirà alle spalle di Zlatan Ibrahimovic. Brahim ha segnato in entrambe le partite del girone H di Europa League e potrebbe essere il primo giocatore, dopo lo svedese, a trovare il gol in tre partite consecutive per il club nelle più importanti competizioni europee. Ibra era arrivato a cinque partita consecutive nella stagione 2011/2012.

IL LILLE DEVE AL FONDO ELLIOTT 117 MILIONI! ECCO LA CURIOSITA’ >>>