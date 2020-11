Milan-Lille, attacchi prolifici: solo due squadre hanno fatto meglio

Milan-Lille, i dati sui due attacchi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Milan-Lille, match valido per il terzo turno di Europa League, non sarà soltanto la sfida tra le prime due in classifica del girone H, ma anche la sfida tra due degli attacchi più prolifici di questa competizione. Soltanto Villarreal (8) e Benfica (7), infatti, hanno segnato più gol di Milan e Lille (entrambe a 6) in questa competizione. Considerando i dati, dunque, sarà una partita che promette spettacolo.

