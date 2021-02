Milan, Ibrahimovic: record europeo in vista? I dettagli / Europa League News

Milan, Ibrahimovic a caccia di un record

Zlatan Ibrahimovic è sempre a caccia di nuovi stimoli e record. Lo svedese, come affermato più volte da lui stesso, ha ancora l’entusiasmo di un ragazzino nel cercare di superarsi. In occasione del match di questa sera contro la Stella Rossa, Zlatan potrebbe raggiungere un traguardo di tutto rispetto. Ancora a secco dopo tre presenze in questa Europa League, l’attaccante rossonero potrebbe diventare il più anziano marcatore nella storia del Milan tra Coppa Campioni/Champions League e Coppa UEFA/Europa League, all’età di 39 anni e 118 giorni.

