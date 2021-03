Milan, Ibrahimovic e Bennacer potrebbero recuperare per il Manchester

Milan, le condizioni di Ibrahimovic e Bennacer

Secondo alcune indiscrezioni, Zlatan Ibrahimovic e Ismael Bennacer potrebbero essere a disposizione di Pioli per la gara di giovedì tra Milan e Manchester United. Riguardo lo svedese, che doveva effettuare il controllo medico nella giornata di domani, ha voluto anticipare ad oggi la visita in infermeria ed è andata bene. Dunque ci potrà essere essere una possibilità di vederlo almeno dalla panchina. Discorso simile per il centrocampista algerino, mentre Mandzukic ritornerà dopo la sosta. A proposito di attaccanti: il Milan è fortemente interessato a Icardi.