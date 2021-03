Milan fuori dall’Europa League: ecco quanto ha incassato il club

Partito dai turni preliminari il Milan è giunto sino agli ottavi di finale di Europa League. I ricavi europei del club nella stagione 2020-21

Daniele Triolo

Perdendo in casa, 0-1, contro il Manchester United ieri sera a 'San Siro', il Milan è stato eliminato dall'Europa League. Così come accaduto nella stagione 2017-2018, il Diavolo saluta la competizione agli ottavi di finale. E sempre per mano di un'inglese (in quella circostanza fu l'Arsenal ad avere la meglio nel doppio confronto).

Ma quanto ha incassato il Milan in questa stagione di Europa League? 'Calcio e Finanza' ha fatto il punto della situazione sui ricavi europei della stagione 2020-2021 della squadra di Stefano Pioli. Ancora prima di iniziare a giocare, il Milan aveva incamerato 5,99 milioni di euro tra bonus per la partecipazione all'Europa League (2,92) e ranking storico (3,07).

Quindi, considerando come, all'appello, manchi la cifra del marketpool (rivista, comunque, al ribasso dalla UEFA vista l'emergenza coronavirus), il Milan ha incamerato 2,47 milioni di euro. Questo per le quattro vittorie conquistate nel Gruppo H di Europa League contro Celtic (due volte) e Sparta Praga (due volte), più un pareggio con il Lille. Ogni vittoria pagata 570mila euro, il pari 190mila. A questi, vanno aggiunte le quote derivanti dai pareggi e da ridistribuire tra i club.

Poi, gli altri ricavi del Milan in Europa League sono stati: un milione di euro per il primo posto nel girone eliminatorio, altri 500mila euro per la qualificazione ai sedicesimi di finale e 1,1 milioni di euro per l'approdo negli ottavi di finale della competizione. Gli incassi totali, quindi, sono quantificabili in 11,6 milioni di euro netti per le casse del club rossonero. Senza considerare, come detto prima, il marketpool 'variabile'.