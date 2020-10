Milan Europa League, nel Rio Ave una vecchia conoscenza della Serie A

Lucas Piazon

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, nonostante il Rio Ave non abbia iniziato il campionato nel migliore dei modi, ha predicato attenzione in conferenza stampa. L’allenatore rossonero ha dichiarato che la squadra portoghese ha tanti giocatori dotati di tecnica e velocità. Ce n’è qualcuno da tenere d’occhio in particolare? Nella rosa degli avversari di questa sera in Europa League è presente il nome di Lucas Piazon, talento mai sbocciato nel Chelsea, che ha un passato in Serie A con il Chievo. Con la maglia dei clivensi, però, non è riuscito ad imporsi: solo 4 presenze e 81 minuti complessivi nella stagione 2018/2019.

