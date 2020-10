Primeira Liga portoghese, ecco i risultati del Rio Ave finora

Rio Ave a rilento in campionato

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, allenatore del Milan, è stato chiaro in conferenza stampa: l‘Europa League è il primo obiettivo stagionale e deve essere centrato. Per realizzare tutto questo c’è un ultimo ostacolo da oltrepassare, che si chiama Rio Ave. L’avversaria rossonera gioca nella Primeira Liga portoghese, partita da due giornate come la Serie A. Il cammino del club lusitano non è iniziato esattamente nel migliore dei modi: la squadra di Mario Silva ha pareggiato 1-1 in trasferta con il Tondela e 0-0 in casa col Vitória Guimarães.

