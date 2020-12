Milan ‘cooperativa del gol’: i numeri in Europa League / News

Milan, che numeri in Europa League!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Secondo posto per il Milan in Europa League con 7 punti conquistati, ad una sola lunghezza dalla capolista Lille. Attenzione però allo Sparta Praga che, con la doppia vittoria contro il Celtic, si piazza a 6 punti. Questa sera, a San Siro, arriveranno gli scozzesi, già fuori dalla competizione. I rossoneri possono contare su una 'cooperativa del gol' importante per portare a casa la partita. Tutte le ultime 8 reti casalinghe del Milan in Europa League sono state messe a segno da giocatori diversi (incluse due autoreti nel parziale).