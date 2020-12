Milan-Celtic: torna Pioli, ma il tecnico è sempre rimasto connesso | News

Milan Celtic: il ritorno di Pioli

MILAN NEWS – Stefano Pioli può finalmente tornare in panchina. Il tecnico rossonero, così come il vice Murelli, è risultato negativo al coronavirus. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’allenatore potrà stare vicino ai suoi giocatori, ma in realtà ha seguito ogni attimo del lavoro sul campo. Contatti costanti a Milanello e nel pre e post partita, con un rapido punto della situazione nell’intervallo. Costantemente aperta la chat su zoom con videochiamate anche sul campo.

Ieri Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Celtic. “Mi è mancato tanto il quotidiano. Sono stati 18 lunghi giorni. Quando mi hanno comunicato la negatività ho fatto fatica a prender sonno, non vedevo l’ora di tornare. Grazie al club perché ha migliorato velocemente tutte le tecnologie per poter lavorare a distanza. Anche se tra campo e casa non è ovviamente la stessa cosa, io voglio avere contatto con i giocatori. Ho vissuto questi giorni come un leone in gabbia, avrei voluto in tutti i modi essere qui a Milanello”.

Interessante anche il passaggio relativo alle differenze tra il vedere la partita sul campo o in televisione: "Guardare le partite alla televisione è diverso, anche se ho avuto la possibilità di vederle anche in live dall'alto sempre grazie allo staff. Così però ho capito di più chi sta davanti alla tv e critica facilmente: dalla televisione qualche errore fai fatica a sopportarlo. Per quanto mi riguarda in partita sono più positivo e propositivo, a casa mi son trovato un po' nervoso". Insomma, giorni difficili per il tecnico, che ora può godersi la sua squadra in campo.