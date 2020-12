Milan-Celtic, Theo Hernández: “Contenti che sia tornato Pioli con noi”

Milan-Celtic, le dichiarazioni pre-partita di Theo Hernández

MILAN-CELTIC ULTIME NEWS – Theo Hernández, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ prima di Milan-Celtic, gara della 5^ giornata del Gruppo H di Europa League.

Queste le dichiarazioni di Theo Hernández: “Vogliamo iniziare forte e segnare per mettere la partita in discesa. Siamo felici che Stefano Pioli sia tornato con noi. Dobbiamo lavorare duro per vincere e dare una soddisfazione a tutti. Primo posto nel girone? Pensiamo solo a noi, solo dopo guarderemo la classifica”.

Calciomercato Milan, Sergio Ramos si libera a zero ed il Diavolo è vigile. Le ultime news >>>