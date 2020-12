Milan-Celtic, scozzesi in crisi: Lennon rischia l’esonero | News

Ultime Notizie Milan Celtic: Lennon rischia l’esonero

MILAN NEWS – Momento difficile per il Celtic. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, la squadra scozzese sta facendo molta fatica. 11 punti di distacco dai Rangers, ultima nel girone di Europa League e l’eliminazione in Coppa di Lega con il Ross County.

I tifosi hanno contestato duramente la squadra e Il tecnico Lennon rischia l'esonero: "La protesta è stata una ferita – le parole dell'allenatore -. Capisco i tifosi, ma ho sempre dato il meglio per il club». Un ko a San Siro potrebbe essere fatale: si parla di Martin O'Neill come suo sostituito.