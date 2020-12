Milan-Celtic, primato di Dalot in Europa League: i dettagli / News

Milan-Celtic, il primato di Dalot

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – A pochi giorni dalla fine del mercato estivo, il Milan ha piazzato il colpo Diogo Dalot in prestito secco dal Manchester United. Il giocatore, pupillo di Paolo Maldini e Frederic Massara, ha avuto più possibilità di esprimersi in Europa League che in Serie A. Nella competizione europea, inoltre, il portoghese vanta un primato di tutto rispetto: il terzino destro (classe ’99) è il più giovane tra i difensori che hanno sia segnato che servito un assist in questa Europa League. Samu Castillejo ritorna in Spagna? La notizia >>>