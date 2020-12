Calciomercato Milan – Dalla Spagna: il Valencia pensa a Castillejo | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: il Valencia su Castillejo

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Secondo il portale fichajes.net, il Valencia starebbe pensando di acquistare Samu Castillejo, esterno offensivo del Milan. Il club spagnolo vorrebbe rinforzare la squadra nel mercato di gennaio, andando però su dei giocatori non molto costosi. Tra questi ci sarebbe appunto Castillejo, che quindi potrebbe tornare in Liga dopo le esperienze al Malaga e Villarreal.

Castillejo nell’articolo viene descritto come un giocatore abituato nel Milan a giocare sulla fascia destra, ma che può essere schierato anche sulla sinistra in caso di necessità. Nella squadra rossonera il titolare del ruolo è Alexis Saelemaekers, e dunque il Valencia sta pensando di sfruttare questa opportunità. Ricordiamo che in passato Castillejo era stato molto vicino al Valencia ai tempi del Malaga, ma alla fine il calciatore si accordò con il Villarreal. Calciomercato Milan: Maldini e Massara sognano un fuoriclasse in difesa. VAI ALLA NOTIZIA>>>