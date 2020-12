Milan-Celtic, Pioli: “Parole di Capello? Noi siamo sempre in discussione”

Milan-Celtic, Pioli ringrazia Fabio Capello

CONFERENZA MILAN PIOLI – Stefano Pioli, tecnico rossonero, parla in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Celtic di Europa League. Le sue dichiarazioni sulle belle parole espresse da Fabio Capello nei suoi confronti.

“Ricevere complimenti da un personaggio così competente e da un allenatore così capace come Capello non può che farmi piacere. Ma so benissimo che nel nostro mondo dobbiamo sempre dimostrare e mettersi in discussione. E cercheremo di farlo al meglio”.

