Milan-Celtic, Lennon: “Periodo difficile. Elyounoussi non ci sarà”

Milan-Celtic, le dichiarazioni di Lennon in conferenza stampa

MILAN-CELTIC ULTIME NEWS – Neil Lennon, manager degli scozzesi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Celtic, gara del 5° turno del Gruppo H di Europa League. Queste le dichiarazioni di Lennon.

Sulla protesta dei tifosi fuori dal ‘Celtic Park’: “Per quanto successo domenica, siamo contrariati e feriti. Posso comprendere la frustrazione dei tifosi. Non stiamo propriamente in un periodo positivo. Siamo tutti d’accordo che dobbiamo fare meglio e che dobbiamo produrre prestazioni migliori e risultati migliori”.

Sul suo possibile esonero: “Dopo la partita di domenica l’avrei compreso, ma il Celtic non è una società che licenzia gli allenatori solo per il gusto di farlo”.

Sul suo lavoro nel club di Glasgow: “Per 20 anni ho fatto tutto quanto in mio potere per portare al successo il club ed i tifosi. E questo non cambierà. Stiamo lavorando duro per cambiare la situazione, i giocatori questo lo percepiscono e hanno logicamente bisogno anche del mio supporto in questo”.

Sul periodo del Celtic: “Stiamo attraversando un periodo problematico, ma non siamo mai stati soli. In questi momenti ho ricevuto un grande aiuto da parte dei giocatori, e questo è sicuramente incoraggiante e confortante”.

Su dove deve migliorare la sua squadra: “È un periodo difficile per via dei risultati e noi sappiamo di essere meglio di così. Deve migliorare la nostra reazione quando andiamo sotto di un gol. Siamo fiduciosi di poter cambiare le cose e fiduciosi di poter andare in Italia per produrre una buona prestazione in campo”.

Sulle prossime partite: “Dobbiamo andare avanti insieme, con un unico obiettivo che è quello di ottenere successi continui per il club”.

Sui protagonisti per 'San Siro': "Mohamed Elyounoussi non viaggerà con noi. Shane Duffy dovrà farsi valutare le condizioni del ginocchio: ha preso un colpo oggi e quindi vedremo come starà. Metterò comunque in campo una formazione forte e darò anche ad alcuni giocatori il minutaggio in campo di cui avranno bisogno".