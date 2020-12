Milan, Capello: “Pioli è un tecnico sottovalutato. Vi spiego perchè” | News

Ultime Notizie Milan News: Capello parla di Pioli

MILAN NEWS – Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere della Sera. Il tecnico ha parlato di Stefano Pioli e del lavoro che sta svolgendo sulla panchina rossonera.

"Pioli? Ha meriti enormi che secondo me non gli vengono riconosciuti appieno. Già in passato, con la Lazio, con la Fiorentina, Stefano aveva dimostrato di essere un signor allenatore, con idee, personalità. Aveva bisogno di tempo e di fiducia. Tenerlo quest'estate era la scelta giusta. E ora si vede".