Milan-Celtic, Pioli: “Noi sulla bocca di tutti. Domani gara complicata”

Milan-Celtic: le dichiarazioni di Pioli alla vigilia del match

MILAN-CELTIC ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ alla vigilia di Milan-Celtic di Europa League. La gara, in programma domani pomeriggio alle ore 18:55 a ‘San Siro‘, sarà valida per la 5^ giornata del Gruppo H. Queste le dichiarazioni di Pioli.

Sul cammino del suo Milan: “Il percorso è stato lungo, ci ha permesso di conoscerci meglio, di giocare più come squadra e non come singoli e di avere un’autostima ed una consapevolezza superiore. Lo stiamo mettendo in campo con grande continuità, sapendo che il nostro percorso è ancora all’inizio, ci sono situazioni che possiamo fare meglio. Mantenendo questa mentalità potremo ancora migliorare”.

Sugli ultimi risultati: “Lo staff e i ragazzi hanno dimostrato di essere squadra, mettendo in campo prestazioni importanti ed ottenendo risultati positivi”.

Sul Celtic: “Ultimamente non sta ottenendo i risultati che si aspettava, arriverà determinato ed agguerrito, affronta una squadra che è sulla bocca di tutti in questo periodo. Ci saranno molte difficoltà, abbiamo fatto tanto per essere qua, non so se sarà domani la giornata conclusiva per ottenere questo obiettivo, ma è una partita importante da prendere con grande serietà. Ci teniamo a fare bene”.

Sul momento: “Ci sentiamo tutti responsabili, stiamo dando tutto per ottenere il massimo da questa stagione”.

