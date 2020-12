Milan-Celtic, Pioli: “Ho vissuto come un leone in gabbia. Ringrazio il club”

Milan-Celtic: le dichiarazioni di Pioli alla vigilia del match

MILAN-CELTIC ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ alla vigilia di Milan-Celtic di Europa League. La gara, in programma domani pomeriggio alle ore 18:55 a ‘San Siro‘, sarà valida per la 5^ giornata del Gruppo H. Queste le dichiarazioni di Pioli.

“Ho vissuto questi giorni in casa come un leone in gabbia, avrei voluto in tutti i modi essere qui a Milanello. Ringrazio il club per quello che ha fatto per permettermi di lavorare al meglio anche da lontano. Ovviamente farlo da casa non è come farlo sul campo. E’ stata una cosa forte, ma per fortuna ho preso il Covid in forma leggera e fortunatamente chi mi ha sostituito lo ha fatto in modo egregio. Quando mi hanno detto ero negativo ieri sera mi sono emozionato. Il calcio è la mia passione, sto bene qui e sono contento di essere tornato”.

