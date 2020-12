Milan-Celtic, Laxalt: “Dovremo fare una grande prestazione” | News

Milan-Celtic, le dichiarazioni pre-partita di Laxalt

MILAN-CELTIC ULTIME NEWS – Diego Laxalt, difensore di proprietà del Diavolo ma in prestito ai biancoverdi, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ prima di Milan-Celtic, gara valida per la 5^ giornata del Gruppo H di Europa League. Queste le dichiarazioni di Laxalt: “Sarà una bella partita per noi, veniamo da un momento in cui troviamo i risultati e quindi dovremo fare una bella partita. Il Milan sta andando bene, dovremo fare una grande prestazione”. Calciomercato Milan, Sergio Ramos si libera a zero ed il Diavolo è vigile. Le ultime news >>>