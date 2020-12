Milan-Celtic, i precedenti rossoneri contro club scozzesi / Europa League News

Milan-Celtic, i precedenti rossoneri contro le scozzesi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Un punto nelle ultime due partite in Europa League per un Milan che vuole ripartire al più presto, magari conquistando la qualificazione già questa sera. A San Siro arriva il Celtic, battuto all'andata per 3-1 e già fuori dalla competizione. Precedente positivo quest'ultimo, ma come va se si allarga il dato alle squadre scozzesi? Stando a quanto riportano le statistiche i rossoneri hanno affrontato le scozzesi in 17 occasioni, vincendone 11, pareggiando e perdendo per 3 volte.