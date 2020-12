Milan-Celtic, i convocati di Pioli per il match di Europa League | News

Milan-Celtic, la lista dei convocati di Pioli per l’Europa League

MILAN-CELTIC ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha diramato da pochi minuti l’elenco dei convocati per Milan-Celtic, gara in programma oggi alle ore 18:55 e valida per la 5^ giornata del Gruppo H di Europa League.

Come anticipato dallo stesso allenatore emiliano ieri pomeriggio in conferenza stampa a Milanello, due importanti recuperi per i rossoneri. Tornano, infatti, a disposizione del Diavolo il centrocampista Ismaël Bennacer e l’esterno offensivo Samu Castillejo.

Assenti, invece, dall’elenco dei calciatori disponibili per la penultima gara del girone eliminatorio di Europa League tanto Rafael Leão quanto Zlatan Ibrahimović, per i quali ci vorrà ancora qualche giorno ai fini di un perfetto recupero fisico. Vediamo insieme, dunque, i convocati di Pioli per il match di stasera a ‘San Siro‘.

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu;

DIFENSORI: Calabria, Dalot, Duarte, Gabbia, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández;

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Brahim Díaz, Çalhanoğlu, Castillejo, Hauge, Kessié, Krunić, Saelemaekers, Tonali;

ATTACCANTI: Colombo, D. Maldini, Rebić.

