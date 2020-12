Milan-Celtic, Hauge: “Abbiamo risposto bene, lavoro duro ogni giorno”

Milan-Celtic, le dichiarazioni di Hauge nel post-partita

MILAN-CELTIC ULTIME NEWS – Jens Petter Hauge, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ al termine di Milan-Celtic, gara della 5^ giornata del Gruppo H di Europa League. Ecco le dichiarazioni del norvegese.

Sulla partita: “Sono molto felice, non abbiamo iniziato al meglio ma gli errori sono cose che succedono. Abbiamo risposto alla grande, sono felice per la prestazione.

Sui gol: “Lavoro duro e miglioro ogni giorno. Cerco di imparare ogni giorno, è bello lavorare con questo gruppo. I risultati in campo mi rendono felici. Ci piace giocare in Europa, sarà bello giocare ancora in Europa League”.

