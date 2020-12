Milan-Celtic, Dalot: “Siamo una grande squadra. Vogliamo arrivare in alto”

Milan-Celtic, Dalot parla in conferenza stampa

CONFERENZA MILAN DALOT – Diogo Dalot, terzino rossonero, ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Celtic di Europa League. Queste le sue dichiarazioni sul livello della squadra e dove può arrivare in futuro.

Questo Milan può giocarsela, in Europa League, con le grandi della Premier League e, in futuro, in Champions con loro? “Sì, il Milan è una grande squadra, ha una grande storia, per aver giocato tanti anni in Champions. L’obiettivo è arrivare in alto e rimanerci. Con questa mentalità possiamo raggiungere i nostri obiettivi, ma dobbiamo lavorare tanto e lavorare sodo”.

ZENGA PRENDE IBRA COME ESEMPIO E TIRA LE ORECCHIE AI “RAGAZZINI” DEL GENOA>>