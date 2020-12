Genoa, Zenga attacca: “Prendete esempio da Ibrahimovic”. Ecco il post

Ultime Notizie Milan News: le parole di Zenga

MILAN NEWS – Genoa nella bufera. Dopo la sconfitta contro il Parma, ha fatto il giro del web una foto in cui si vedono tre giocatori liguri (Micosvchi, Males e Asoro) usare il telefonino mentre la squadra di Maran era in campo. Critiche anche da parte di Walter Zenga, ex allenatore del Cagliari, che, attraverso il proprio account Instagram, ha fatto un confronto con Zlatan Ibrahimovic. Ecco cosa ha scritto.

“La differenza tra un fuoriclasse, Ibrahimovic, infortunato, va in panchina e incita i compagni… Gli altri? In 3 non hanno neanche le presenze necessarie per aver diritto al titolo di giocatori professionisti e invece di incitare e soffrire con i compagni, a 5 minuti dalla fine, sotto di un gol, che fanno? Giudicate voi… e poi chi ci rimette sono sempre gli stessi, tifosi e allenatori ma dov’è la passione, il cuore il senso di appartenenza?”