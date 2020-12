Milan-Celtic, Dalot: “Il mio inserimento procede bene. Tutti mi aiutano tanto”

Domani Milan-Celtic: Dalot parla dei suoi primi mesi in Italia

MILAN-CELTIC ULTIME NEWS – Diogo Dalot, terzino portoghese, ha parlato in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Milan-Celtic (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI). Dalot, in merito il suo inserimento nel calcio italiano e, più in generale, nel nostro Paese, ha dichiarato: “Il mio inserimento sta andando molto bene. L’Italia è molto simile al Portogallo, per persone, cibo. La squadra mi ha accolto molto bene, sono stati dei primi mesi molto positivi”.

Quindi, Dalot ha incalzato: "Devo dire che il 90% di questo lavoro viene dalla squadra intera. Ho voglia di giocare, di allenarmi. Questo è dato dallo sforzo collettivo. Non solo per la lingua mi hanno aiutato, ma anche per la città. Cerco di adattarmi in modo veloce, anche prendendo lezioni di italiano. Tutto lo staff mi aiuta, non solo i calciatori. Sono tutti fantastici con me".