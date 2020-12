Milan-Celtic, Dalot: “I tifosi? Vorrei vivere l’atmosfera di San Siro”

Milan-Celtic: le dichiarazioni di Dalot alla vigilia del match

MILAN-CELTIC ULTIME NEWS – Diogo Dalot, terzino rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ alla vigilia di Milan-Celtic di Europa League. La gara, in programma domani pomeriggio alle ore 18:55 a ‘San Siro‘, sarà valida per la 5^ giornata del Gruppo H. Queste le dichiarazioni di Dalot.

Sull’assenza dei tifosi: “Ci stiamo pian piano abituando a giocare senza tifosi perché ormai è un po’ di tempo che giochiamo senza pubblico e adesso è strano vedere partite anche dell’anno scorso con i tifosi sugli spalti. Chiaramente è una cosa che vorrei vivere. Mi piacerebbe vivere l’atmosfera di San Siro pieno di tifosi rossoneri. E in quei momenti prima del derby è stato fantastico vedere l’amore che hanno per questi colori e quanto siano vicini al club. E’ stato un piccolo momento di felicità e spero che i tifosi possano tornare negli stadi già questa stagione”.

Sulla gara di Lille: “A Lille è stata una gara molto particolare, abbiamo avuto il giusto approccio, tatticamente abbiamo fatto bene. Siamo andati vicini alla vittoria in una partita molto tattica. Sapevamo che il Lille era una grande squadra, tatticamente hanno giocato una grande partita a San Siro, quindi dovevamo essere pronti. Avremmo potuto vincerla, il loro gol è stato frutto di una nostra disattenzione, ma da squadra dobbiamo essere pronti e se giochiamo compatti, con la giusta tattica e attenti in difesa penso che sarà più facile vincere. Questa è la nostra mentalità”.

Sul Celtic: “Quando giocano contro il Milan tutte le squadre hanno una motivazione particolare. Il Celtic è speciale in Scozia, sono guerrieri, vogliono sempre vincere e come ho detto si faranno trovare pronti. Vorranno mostrare il loro valore ai tifosi, quindi dovremo farci trovare pronti come lo saranno loro”.

