Milan-Celtic, Colombo sul podio in caso di gol in Europa League / News

Milan-Celtic, occhio al possibile gol di Colombo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo un inizio da vice-Ibrahimovic, Lorenzo Colombo è leggermente scalato indietro nelle gerarchie di Stefano Pioli. Questa sera al centro dell’attacco ci sarà Ante Rebic, ma il classe 2002 potrebbe entrare a partita in corso. Attenzione ad un possibile traguardo in caso di gol: a 18 anni e 270 giorni, l’attaccante diventerebbe il terzo più giovane marcatore del Milan tra Coppa UEFA/Europa League e Coppa Campioni/Champions League dopo Mohamed Sarr (nel 2001 in Coppa UEFA) e Paolo Ferrario (nel 1959 in Coppa Campioni). Milan di nuovo su Kabak a gennaio: le condizioni adesso sono cambiate >>>