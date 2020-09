Milan-Bodø/Glimt, prima assoluta: i precedenti contro una norvegese

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Manca davvero poco al match tra Milan e Bodø/Glimt, valido per il terzo turno preliminare di Europa League. Nessun precedente tra le due squadre nella storia: questo è il primo scontro in assoluto. I rossonero, però, contano due scontri contro una norvegese: ovvero il Rosenborg nella fase a gironi della Champions League 1996/97. Vittoria per 4-1 in trasferta e sconfitta 1-2 in casa.

