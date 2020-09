Milan-Bodø/Glimt, Kjaer: “Ibrahimovic? Pensiamo solo alla partita”

Milan-Bodø/Glimt: le dichiarazioni pre-partita di Kjaer

MILAN-BODØ/GLIMT ULTIME NEWS – Simon Kjaer, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ a pochi minuti dal match Milan-Bodø/Glimt. Gara, come noto, in programma a San Siro alle ore 20:30 e valida per il terzo turno preliminare di Europa League. Queste le dichiarazioni di Kjaer: “Sto bene, stiamo lavorando ogni giorno sulla parte fisica. Mi aspetto di affrontare una squadra che arriva con tanta confidenza perché hanno vinto tante partite in Norvegia. Dobbiamo fare il nostro lavoro, abbiamo il massimo rispetto per loro ma dobbiamo fare noi la partita. Zlatan Ibrahimovic positivo? È il mondo in cui viviamo. Pensiamo solo alla partita e andiamo avanti così”.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DEL MATCH DI SAN SIRO >>>