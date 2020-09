Milan-Bodø/Glimt, Kjaer: “È una finale, ma siamo il Milan e siamo a San Siro”

Milan-Bodø/Glimt: le dichiarazioni pre-partita di Kjaer

MILAN-BODØ/GLIMT ULTIME NEWS – Simon Kjaer, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ a pochi minuti dal match Milan-Bodø/Glimt. Gara, come noto, in programma a San Siro alle ore 20:30 e valida per il terzo turno preliminare di Europa League. Queste le dichiarazioni di Kjaer: “Come abbiamo preparato la gara? Come le prepariamo di solito. Massima concentrazione, avversario particolare. È una finale, anche per loro. Una partita secca. Una cosa che dobbiamo avere in testa è che dobbiamo dare il massimo rispetto a loro, che hanno fatto un gran campionato fino ad adesso. Ma noi siamo il Milan, siamo qui a San Siro. Noi dobbiamo fare la partita. È una partita secca, dobbiamo fare bene. Philip Zinckernagel lo conosco un po’, ha fatto bene in Danimarca e in Norvegia. Fa gol ed assist: è un buon giocatore”.

