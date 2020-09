Milan-Bodø/Glimt, Donnarumma: “In Europa nessuna partita è facile …”

Milan-Bodø/Glimt: le dichiarazioni al 45′ di Donnarumma

MILAN-BODØ/GLIMT ULTIME NEWS – Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ nell’intervallo del match Milan-Bodø/Glimt. Gara, come noto, in programma a San Siro alle ore 20:30 e valida per il terzo turno preliminare di Europa League. Queste le dichiarazioni di Donnarumma: “Sapevamo che era complicata, in Europa nessuna partita è facile. Ma siamo stati bravi a riprenderla con il gol e poi andare in vantaggio. Nel secondo tempo dobbiamo fare ancora di più per vincere. Recuperare i palloni in pressing alto? Certo, ci alleniamo tanto anche su quello, è molto importante recuperare anche lì la palla e contrattaccare. Siamo preparati: cerchiamo di fare gol anche nel secondo tempo e di chiudere la partita”. SEGUI QUI IL LIVE TESTUALE DEL SECONDO TEMPO DELLA PARTITA >>>