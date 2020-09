Milan-Bodø/Glimt, Colombo: “Mi sento parte del gruppo: voglio restare”

Milan-Bodø/Glimt: le dichiarazioni al 90′ di Colombo

MILAN-BODØ/GLIMT ULTIME NEWS – Lorenzo Colombo, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ al termine del match Milan-Bodø/Glimt. I rossoneri, grazie a questo successo, accedono al playoff decisivo di Europa League: giovedì prossimo sfideranno in trasferta il Rio Ave per conquistare il pass per i gironi della competizione. Queste le dichiarazioni di Colombo: “Era una grande occasione per me, per dimostrare tutto il lavoro che ho fatto per arrivare fino qui. Dovevo giocare più che altro per la squadra. Ci voleva questo per superare il turno. Ora dobbiamo recuperare che domenica c’è il Crotone. Segnare a San Siro? Un’emozione unica. Ho lavorato tanto per questo, ma c’è ancora tanto da lavorare. Contento per il gol, per il passaggio del turno. Ma da domani si torna a lavorare. Ci vuole sempre equilibrio, sia nei momenti positivi, sia nei momenti negativi. Con la giusta personalità. Per stare tra i grandi ci vuole. Mi sento parte di questo gruppo, voglio restare in questo gruppo. Sono al Milan sin da piccolo e ci voglio restare a lungo: è il club che mi ha cresciuto. Il mister mi ha tolto dal mercato? Mi ci ero tolto anche io: voglio restare qui”. LE PAGELLE DEI CALCIATORI ROSSONERI AL TERMINE DEL MATCH >>>