Manchester United-Milan, Trevisani: “Che occasione per Ibrahimovic”

Manchester United-Milan, che occasione per Ibrahimovic

Riccardo Trevisani, giornalista di Sky Sport, ha commentato il sorteggio di Europa League, con il Milan che ha pescato il Manchester United. Trevisani si è soffermato sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic all’Old Trafford.

"Ibrahimovic ha la chance di togliersi l'etichetta di giocatore dominante nei campionati ma che in Europa è sempre mancato. Non ha mai vinto la Champions League, e nell'Europa League con il Manchester non giocò la finale perché era infortunato. Questa è un'occasione più unica che rara per darsi quel tono europeo che gli è sempre mancato. A 40, contro la sua ex squadra, è un'occasione fuori dal mondo per Ibra".