Manchester United-Milan, Solskjaer: “Rashford ha dolore, vedremo”

Europa League, Solskjaer parla di Rashford per Manchester United-Milan

Dopo la vittoria nel derby, i Red Devils si preparano per Manchester United-Milan di giovedì sera, gara d'andata degli ottavi di Europa League, ma probabilmente senza Marcus Rashford, di cui ha parlato Solskjaer. Durante la conferenza stampa dopo il successo contro i cugini citizens, infatti, l'allenatore dello United ha detto: "Dobbiamo fare dei calcoli tra chi sta bene e chi no. Rashford ha sentito un dolore alla caviglia quando ha fatto un recupero di 70 metri per salvare un gol. I test saranno fatti e parlerò con il medico".