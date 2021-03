Manchester United-Milan: Rashford, dall’Inghilterra spiegano le sue condizioni

Manchester United-Milan, Rashford assente?

Arrivano aggiornamenti importanti per quanto riguarda le condizioni fisiche di Marcus Rashford. Secondo quanto riporta il ‘Telegraph’, gli esami effettuati sul giocatore non hanno evidenziato alcuna lesione ai legamenti. Un’ottima notizia per il Manchester United, che non rischia di perdere il suo numero 10 per diverso tempo. La caviglia però risulta molto gonfia, pertanto la sua presenza contro il Milan in Europa League rimane a forte rischio. Milan, il riscatto di Dalot è possibile: ecco perché