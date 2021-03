Manchester United-Milan, Pioli si affida a tre giocatori | News

Manchester United-Milan, Pioli punta su tre pilastri

Oggi pomeriggio, alle ore 18:55 ad ‘Old Trafford‘, si disputerà Manchester United-Milan, gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League. Come spiega La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, il Milan dovrà fare a meno di ben sette giocatori: Theo Hernandez, Ismael Bennacer, Hakan Calhanoglu, Zlatan Ibrahimovic, Ante Rebic, Mario Mandzukic e Daniel Maldini. Una situazione complicata, ma la rosea mette in evidenza tre punti cardine per sperare nella qualificazione.

Occhio a tal proposito a tre uomini chiave. Il Milan dovrà impostare una partita intelligente, stando molto attenti alla fase difensiva. L’assenza di Rashord può facilitàre Simon Kjaer, giocatore più di posizione che di dinamismo. Un grande aiuto dovrà arrivare anche da Tomori, che ha la velocità e la freschezza atletica per fronteggiare il Manchester United. Ovviamente ci si aspetta un grande contributo anche da Franck Kessie, leader tecnico ed emotivo di questo Milan. Non solo Manchester United-Milan, ma anche calciomercato: è sfida ai big club per un centrocampista.