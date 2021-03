Manchester United-Milan: nei rossoneri in campo 5 classe 1999 | News

Il Milan schiera 5 classe ’99 contro il Manchester United

Manchester United e Milan scenderanno in campo questa sera alle 18.55 per quella che sarà l’andata degli ottavi di finale di Europa League. I rossoneri, in piena emergenza infortuni, scenderanno in campo con ben cinque calciatori nati nel 1999. I giocatori in questione sono Gigio Donnarumma, l’ex della gara Diogo Dalot, Alexis Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao. Riguardo il mercato, Maldini pensa ad un centrocampista del Liverpool.