Manchester United-Milan, l’attacco sulle spalle di Rafael Leao | News

Manchester United-Milan, tutto sulle spalle di Leao

Oggi pomeriggio, alle ore 18:55 ad ‘Old Trafford‘, si disputerà Manchester United-Milan, gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League. Come spiega La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, il Milan dovrà fare a meno di ben sette giocatori: Theo Hernandez, Ismael Bennacer, Hakan Calhanoglu, Zlatan Ibrahimovic, Ante Rebic, Mario Mandzukic e Daniel Maldini. Una situazione complicata, ma la rosea mette in evidenza tre punti cardine per sperare nella qualificazione.

Occhi su Rafael Leao. Il portoghese, complici i numerosi infortuni, avrà sulle spalle l’intero attacco rossonero. Queste partite accelerano il percorso di crescita, e la proprietà crede molto nel talento di questo giocatore, che fino ad adesso si è visto solo a sprazzi. Con una grande prova stasera, Leao può sbocciare definitivamente. Intanto il Milan pensa anche al calciomercato: sfida ai big club per un centrocampista.