Manchester United-Milan, i precedenti con l’arbitro Vincic | News

Manchester United-Milan, i precedenti di Vincic

L’arbitro sloveno Slavko Vincic dirigerà Manchester United-Milan, gara che si giocherà giovedì sera all’Old Trafford. La partita è valida per gli ottavi di finale di Europa League.

Vincic non ha mai arbitrato il Milan nelle coppe europee. Una sola gara con il Manchester United, quella terminata 0-0 in casa contro il Valencia nel 2018. In generale l'arbitro sloveno in carriera ha diretto undici gare di Champions e diciassette di Europa League. Curiosità: ha arbitrato in questa stagione Inter e Shakhtar Donetsk a San Siro, gara che è costata alla squadra di Conte l'eliminazione dalle coppe.