Manchester United-Milan, i convocati: fuori Theo e Rebic | News

Manchester United-Milan: i convocati rossoneri ridotti all’osso

Domani pomeriggio, alle ore 18:55, si disputerà ad ‘Old Trafford‘ Manchester United-Milan, gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha diramato da pochi minuti la lista dei convocati per il match in Inghilterra.

Non fanno parte dell’elenco né Theo Hernández né Ante Rebić, mentre hanno recuperato, ‘last minute‘, Sandro Tonali ed anche Alessio Romagnoli, che stamattina non aveva iniziato in gruppo l’allenamento di rifinitura. Ecco qui di seguito la lista completa dei rossoneri disponibili per Manchester.

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu;

DIFENSORI: Calabria, Dalot, Gabbia, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori;

CENTROCAMPISTI: Castillejo, Brahim Díaz, Kessié, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali;

ATTACCANTI: R. Leão, Tonin.

