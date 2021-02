Manchester United-Milan, diversi infortunati per Solskjaer: il punto

Manchester United-Milan, il punto sugli infortunati

C’è grande attesa per Manchester United-Milan, ottavo di finale di Europa League. Gli inglesi hanno diversi infortunati che sperano di recuperare per la gara contro i rossoneri. A tal proposito, ecco il punto fatto da Ole Gunnar Solskjaer in conferenza stampa.

“Mata resterà fuori per un paio di settimane, speriamo che McTominay, van de Beek e Cavani saranno disponibili per il weekend. Anche Pogba purtroppo resterà fuori per qualche settimana”. Non solo Manchester United-Milan, ma anche calciomercato: Maldini pensa al nuovo Neymar.