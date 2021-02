Manchester United-Milan, Compagnoni: “Poche chance. Vi spiego” | News

Manchester United-Milan, le parole di Compagnoni

Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Manchester United-Milan, ottavo di finale di Europa League. Ecco cosa ha detto

"Il Milan attuale non ha praticamente chance con il Manchester United. Non ho dubbi che vedremo un Milan diverso, ma deve assolutamente migliorare sia per la corsa scudetto e sia per la corsa Champions, che non è una passeggiata. Il Milan che abbiamo visto fino a due settimane fa non ha alcuni problemi ad entrare nelle prime quattro e insidiare l'Inter per lo scudetto, il Milan visto con Spezia e Inter è un brutto Milan".