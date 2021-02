Manchester United-Milan: alla scoperta della squadra di Solskjaer

Manchester United-Milan, alla scoperta degli inglesi

Manchester United-Milan sarà l’ottavo di finale di Europa League. L’andata l’11 marzo, mentre il ritorno si giocherà il 18. Sfida che profuma di Champions League, visto che stiamo parlando di due squadre che hanno fatto la storia del calcio europeo e mondiale.

Conosciamo meglio la squadra allena da Ole Gunnar Solskjaer. Il Manchester United è in questo momento secondo in Premier League a 10 punti di distanza dal Manchester City di Guardiola. Sorprendono i 53 gol fatti in 25 partite, che rendono i Red Devils l’attacco più forte del campionato inglese. Gli uomini di Guardiola, da tutti considerati una macchina da gol, hanno segnato 3 reti in meno. Solo questo particolare fa capire come sarà difficile per la squadra di Pioli passare il turno. I gol subiti invece sono 32. Questo denota una certa fragilità difensiva che il Milan dovrà tentare in ogni modo di sfruttare. Di seguito la formazione tipo

MANCHESTER UNITED (4-3-3). Henderson, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, Fred, Mc Tominay; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Martial.

Tante le alternative a disposizione di Solskjaer tra cui Matic e Cavani. Il calciatore più decisivo di questa squadra è Bruno Fernandes, che ha conquistato tutti a suon di assist e gol. Ricordiamo che Bruno Fernandes ha vestito anche le maglie di Udinese e Sampdoria. E’ lui il pericolo numero 1. Grande attenzione anche a Rashford, considerato uno dei talenti più cristallini del calcio inglese. Insomma, sfida davvero complicata per il Milan, ma la squadra di Pioli non ha nessuna intenzione di arrendersi: l’obiettivo è quello di passare il turno. Non solo Manchester United-Milan, ma anche calciomercato: Maldini pensa al nuovo Neymar.