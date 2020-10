Lockdown in Francia, Lille-Milan di Europa League a rischio? La verità

Lockdown in Francia, Lille-Milan si giocherà

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’emergenza coronavirus torna a spaventare l’Europa. Aumentano a dismisura i contagi in Italia, mentre in Francia il presidente Macron ha deciso di istituire un nuovo lockdown a partire da domani. Più di 70mila casi nelle ultime 24 ore, un numero che ha messo con le spalle al muro una nazione intera. Rispetto al passato però, il lockdown non chiuderà il calcio professionistico nazionale. Per questo motivo il Milan, in Europa League, potrà tranquillamente affrontare il Lille.

