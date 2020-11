Lille-Milan 1-1 al 90′: parità al Pierre Mauroy: non basta Castillejo | Europa League News

Lille-Milan 1-1 al 90′: il racconto del match

LILLE-MILAN ULTIME NEWS – È da poco terminato, allo stadio ‘Pierre Mauroy‘, il match Lille-Milan. La gara è stata valida per la 4^ giornata del Gruppo H di Europa League. Ecco com’è andata la partita dei rossoneri oggi guidati in panchina da Daniele Bonera.

Poche emozioni in questa prima frazione di gioco con le squadre che stentano a creare grosse occasioni da gol. Rossoneri che non sfruttano bene un’opportunità con Hauge che non serve in tempo Rebic facendosi soffiare il pallone dalla retroguardia francese. Per il resto qualche buon tiro costruito dal Lille, ma pareggio giusto all’intervallo.

Inizia la ripresa e il Milan passa subito. Theo recupera palla, Tonali verticalizza alla perfezione per Rebic che lanciato verso la porta serve Castillejo che realizza la rete dell’1-0. Al 65′ pareggio del Lille: l’azione dei francesi parte da una rimessa laterale, con il pallone che arriva a Bamba, il quale calcia di prima intenzione trovando l’angolino. Il finale è 1-1.

